Владелец новгородской строительной компании закрыл два своих СМИ

Великий Новгород, , 16:41 — REGNUM В Великом Новгороде прекратили свою работу радиостанция «Серебряный дождь — Великий Новгород» и интернет-издание «Пароход.Онлайн». Информацию о закрытии этих СМИ корреспонденту ИА REGNUM подтвердила их генеральный директор Екатерина Гончарова.

«Серебряный дождь» прекращает своё вещание в Великом Новгороде. Это правда. Комментировать закрытие «Пароход.Онлайн» крайне сложно. Решение было неожиданным. Сейчас идёт процесс переговоров в сотрудниками, ищутся варианты дальнейшего взаимодействия», — сообщила она.

Екатерина Гончарова также добавила, что радиостанция «Серебряный дождь» обязательно доведёт до конца объявленную в начале 2019 года благотворительную акцию (радиостанция собирает подгузники для нуждающихся семей).

«Отчёт мы выложим в социальных сетях», — отметила она.

Радиостанция «Серебряный дождь — Великий Новгород» 9 февраля отпраздновала 4-летие своего вещания, интернет-издание «Пароход.Онлайн» было запущено в 2018 году.

Фактическим владельцем обоих СМИ является собственник крупной строительной компании «Деловой партнёр плюс», депутат Новгородской областной думы Михаил Караулов. Учредителем радио «Серебряный дождь — Великий Новгород» является его супруга Людмила Караулова, учредителем «Пароход.Онлайн» — Юрий Бочаров. И Караулова, и Бочаров в сентябре 2018 года избрались депутатами думы Великого Новгорода под флагом КПРФ, победив в одномандатных округах, но после выборов во фракцию коммунистов вступать не стали, а образовали депутатскую группу «Коалиция развития».