Еврокомиссарам разрешат участвовать в выборах без отрыва от работы

Рим, , 16:15 — REGNUM Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер разрешил членам комиссии участвовать в избирательной кампании по выборам в Европарламент без оставления своего поста, передает Il Giornale в пятницу, 15 февраля.

До февраля 2019 года действовали правила, по которым еврокомиссар не мог участвовать в предвыборной кампании. Теперь же члены комиссии смогут подавать свою работу, выполняемую за деньги налогоплательщиков всего ЕС, в контексте предвыборной борьбы, отмечает Il Giornale.

Юнкер не слишком склонен соблюдать европейские правила, данное решение показывает, что Еврокомиссия является вовсе не «техническим», как это утверждается, а политическим органом власти, отмечают обозреватели издания. Евробюрократы намерены участвовать в предвыборной кампании, не покидая своих постов, чтобы таким образом защищать собственный режим.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая. По данным социологов, обе правящие партии, «народники» и «социалисты», снизят свое представительство в новом составе парламента, а также потеряют совокупное большинство.