Официально и не только: О чем будут говорить Жээнбеков и Путин

Бишкек, , 16:08 — REGNUM «Борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом была и остается локомотивом киргизско-российского сотрудничества. Эта сфера, чего уж греха таить, развивается более успешно, чем экономическая», — заявил политолог Игорь Шестаков, комментируя ИА REGNUM повестку встречи президента России Владимира Путина и президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, запланированную на конец марта.

По мнению киргизстанского собеседника редакции, экономический аспект отношений между двумя странами — ключевой для Бишкека.

«Российский рынок был и остается основным направлением экспорта киргизских товаров. В основном это продукция сельского хозяйства и легкой промышленности. В связи с этим, можно предположить, что каждый случай недопуска товаров на российский рынок тревожит Бишкек», — сказал он.

Эксперт пояснил, что зачастую возврат продукции возникает не потому, что она «не соответствует качеству», а по причине «неправильного оформления разрешительных документов».

Вторым моментом, касающимся торгово-экономических отношений, по мнению собеседника, являются вопрос контрабанды китайских товаров через территорию Киргизии.

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«Несомненно, Москву беспокоит текущий объем неучтенных грузов, но с учетом объявленной борьбы с коррупцией, которую активно обсуждают в Киргизии, президенты двух стран найдут точки соприкосновения по этому вопросу», — считает он.

Второй темой переговоров, предварительно анонсированной российской стороной, станет безопасность.

«Борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом была и остается локомотивом киргизско-российского сотрудничества. Эта сфера, чего уж греха таить, развивается более успешно, чем экономическая», — подчеркнул политолог.

По мнению политолога, Москву, вероятно, заинтересуют меры, которые предпринимает Бишкек, чтобы не допустить роста радикальных настроений внутри страны.

«Для России это не праздные вопросы. С учетом увеличения количества мигрантов из стран Туркестанского региона, к которым относится и Киргизия — настроения в стране напрямую связаны с безопасностью самой России и спокойствием ее граждан».

Шестаков пояснил, что «радикальные настроения и пропаганда идей запрещенных террористических группировок вместе с мигрантами попадают в Россию».

"В СМИ чаще, чем хотелось бы мелькает информация о задержании граждан или уроженцев стран Туркестана, подозреваемых в причастности к ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России). А с учетом того, что трудовая миграция — одно из стратегических направлений экономики страны, мы должны помнить о безопасности наших партнеров».

Непонятной остается судьба крупнейшего инвестиционного проекта России в Киргизии, который так и не был реализован.

«Заморозка строительства каскада ГЭС в Киргизии и текущий иск о возмещении затрат, понесенных российской стороной — неприятный, но вполне решаемый момент. Тем более, если он будет обсуждаться на уровне глав государств», — резюмировал Шестаков.