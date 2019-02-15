Венесуэла: Россия и Китай не требуют ничьего ухода, в этом их преимущество

Каракас, , 16:04 — REGNUM Позиция России и Китая, которые выступают против иностранного вмешательства в дела Венесуэлы, более привлекательна для большинства стран мира, чем позиция США, ведь остальные страны «примеряют» происходящее на себя, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 15 февраля, комментируя заявления советника президента США Джона Болтона о ситуации в Венесуэле.

Как сообщалось ранее, Болтон заявил о возможной «негативной реакции» США в отношении стран, ведущих бизнес с Венесуэлой несмотря на введенные против нее санкции США. «Последствия», по словам советника Трампа, ожидают и тех, кто «подрывает демократические институты Венесуэлы».

«Джон Болтон грозит тем, кто продолжит поддерживать законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, «последствиями». Американцы требуют ухода Мадуро и настаивают на признании президентом этой страны спикера её парламента Хуана Гуайдо. Такое признание, надо понимать, подразумевает поощрение.

У России, Китая и других стран, выступивших против иностранного вмешательства в дела Венесуэлы, задача проще. Они не требуют, чтобы Николас Мадуро был признан, скажем, спикером парламента Венесуэлы, или чтобы Национальная ассамблея была распущена, не требуют они и других волюнтаристских метаморфоз типа ухода Гуайдо, а хотят лишь урегулирования возникшего в Венесуэле кризиса путём диалога и предусмотренных венесуэльской конституцией механизмов. Эта программа явно более привлекательна для большинства государств нашей планеты, которые не могут не прикидывать происходящее в Венесуэле на себя.

Надо сказать, что защита Устава ООН — это давно назревшая необходимость. Не реформа ООН, а именно защита её Устава. Смотришь на происходящее в мире в последние тридцать лет и серьёзно задумываешься: а зачем вообще эта идея реформы была вброшена? Можно, конечно, и, наверное, полезно увеличить число постоянных членов Совета Безопасности, но решение этого вопроса как раз стоит на месте. А вот принципы суверенного равенства, невмешательства, самоопределения народов, ряд других принципов Устава ООН подверглись за это время существенному разрушению. В 1990-е, надо сказать, Россия этому попустительствовала, но сейчас последовательно работает на восстановление порядка.

Итак, в сухом остатке по положению на сегодня: попытка «оранжевого» переворота в Венесуэле захлебнулась; контроль над положением в стране в руках Николаса Мадуро, все счета её нефтедобывающей компании — в Газпромбанке; всё большее число стран не хочет видеть мир в качестве американской вотчины, — неплохо!» — отметил Михаил Демурин.