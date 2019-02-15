МИД Индонезии выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в Иране

Джакарта, , 16:38 — REGNUM Индонезия осудила теракт в провинции Систан и Белуджистан в юго-восточной части Ирана, в результате которого погибли 41 человек и 20 человек получили ранения, сообщает 15 февраля МИД Индонезии.

«Правительство и народ Индонезии выражают глубокие соболезнования семьям погибших в результате террористической атаки», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

Индонезия подтверждает, что все формы терроризма являются преступными действиями и не могут быть оправданы ни по какой причине. Индонезия совместно с мировым сообществом продолжит бороться с терроризмом и экстремизмом.

По данным посольства Индонезии в Тегеране, в настоящее время в Иране проживает около 390 граждан Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля 2019 года в Иране террористы атаковали автобус, в котором ехали военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций.

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