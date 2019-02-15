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Посол Индонезии при ООН в Женеве рассказал о защите прав человека

Политика

«У каждой страны есть история успеха в деле защиты прав человека»

Женева, Швейцария, 15 февраля 2019, 15:55 — REGNUM  Постоянный представитель Индонезии при Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве посол Хасан Кляйб рассказал о демократии, плюрализме и защите прав человека в Индонезии на 40-м заседании совета по правам человека, сообщает Antaranews.

«У каждой страны есть история успеха в деле защиты прав человека, которой важно делиться с другими странами», — заявил он.

Посол Индонезии заявил, что стремление страны к демократии основано на равенстве всех перед законом.

Индонезия, по его словам, была приглашена в этот альянс, потому что положение Индонезии в области прав человека улучшается. Индонезия продолжает демонстрировать лидерство в области демократии и прав человека в регионе.

Ожидается, что заседание совета по правам человека, посвященное «хорошим историям о правах человека» укрепит международное сотрудничество в целях содействия странам в выполнении своих обязательств в области прав человека как самостоятельно, так и посредством двусторонних и многосторонних связей .

Помимо Индонезии, в этом мероприятии также приняли участие представители из Туниса, Гамбии, Уругвая, Новой Зеландии, Буркина-Фасо, Аргентины, Кабо-Верде, Норвегии, Грузии и Южной Кореи.

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Внешняя политика Индонезии
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