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Тимошенко объяснила сведения о сотрудничестве с лоббистами из США

Политика

Лидер партии «Батькивщина» рассказала, что приписываемое ей сотрудничество с американскими лоббистами было организовано без ее ведома неизвестными лицами

Тимошенко объяснила сведения о сотрудничестве с лоббистами из США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Юлия Тимошенко

Киев, 15 февраля 2019, 15:40 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко и его «ручная генпрокуратура» впали в истерику, поскольку за 44 дня до выборов им очевидно грядущее поражение, написала в Facebook кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко.

Лидер партии «Батькивщина» отвергла предъявляемые ей обвинения в незаконном обогащении и объяснила, почему эти обвинения несостоятельны. Тимошенко рассказала, что приписываемое ей сотрудничество с американскими лоббистами было организовано без ее ведома неизвестными лицами в США.

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«10 апреля 2018 года я обратилась к нанятой компании с сообщением о невозможности сотрудничества, поскольку контракт был заключён без моего ведома», — подчеркнула украинский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля стало известно, что генпрокурор Украины Юрий Луценко поручил антикоррупционной прокуратуре изучить основания для открытия уголовного дела против кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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