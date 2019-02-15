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Лукашенко: Интеграция России и Белоруссии зависит от воли народов

Политика

Лидеры двух стран ведут комплексные переговоры о стратегии дальнейшего взаимодействия между Россией и Белоруссией

Лукашенко: Интеграция России и Белоруссии зависит от воли народов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Лукашенко

Сочи, Краснодарский край, 15 февраля 2019, 15:31 — REGNUM  Россия и Белоруссия готовы к объединению двух стран в той степени, в которой это отвечает желанию народов этих двух государств. Об этом 15 февраля заявил белорусский лидер Александр Лукашенко после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

«Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы, — заявил Лукашенко. — Но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это — вопрос».

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко прибыл 13 февраля в Сочи, где встретился с Владимиром Путиным. Лидеры двух стран ведут комплексные переговоры о стратегии дальнейшего взаимодействия между Россией и Белоруссией.

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Союзное государство России и Белоруссии
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