В США возникло ощущение отставания от России в военной сфере – эксперт КФУ

Казань, , 15:22 — REGNUM Американская стратегия искусственного интеллекта стала предсказуемым ответом на разработки, которые Россия ведет сегодня в военной сфере, заявил 15 февраля доцент кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии Казанского федерального университета Роман Пеньковцев.

«У нас появились так называемые «умные ракеты», которые способны обойти любую защиту США, что, разумеется, привело к возникновению у американцев ощущения, что их военные технологии начинают отставать от российских», — приводит пресс-служба вуза слова эксперта.

Предложенная Пентагоном программа, по словам Пеньковцева, означает, что Вашингтон будет форсировать реализацию своих проектов в этой области, и что современные проекты американского оборонного ведомства являются прямым продолжением разработок, которые велись США в годы холодной войны. Аналогичная система была включена в стратегическую оборонную инициативу, объявленную президентом США Рональдом Рейганом, также известную как «звездные войны», с тем лишь отличием, что сегодня она создается на принципиально новом, более высоком технологическом уровне.

Напомним, министерство обороны США опубликовало краткое содержание стратегии искусственного интеллекта, направленной, в том числе, на противодействие России и Китаю в этой области. В документе, в частности, говорится, что США и их союзникам необходимо «принять на вооружение искусственный интеллект, чтобы поддержать своё стратегическое положение и превосходство на будущих полях сражений».

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