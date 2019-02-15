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Путин объяснил, зачем ЕврАзЭс передали часть суверенитета России

Политика

Такая передача части независимости была осуществлена сознательно

Сочи, Краснодарский край, 15 февраля 2019, 15:22 — REGNUM  Переданная наднациональным органам по линии Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс) часть национального суверенитета России и Белоруссии служит делу повышения конкурентоспособности двух стран. Об этом 15 февраля в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров на высшем уровне в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, такая передача части независимости была осуществлена сознательно.

«Сделали это, понимая, что такая работа обеспечивает нам большую конкурентоспособность каждой из наших сторон», — подчеркнул глава Российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с необходимостью решения важных вопросов белорусско-российских отношений в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным отказался от участия в 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

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Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия
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