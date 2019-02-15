Италия выдала России обвиняемого в убийстве гражданина РФ

Москва, , 15:06 — REGNUM В Россию из Италии экстрадирован обвиняемый в убийстве жителя Дагестана и незаконном обороте оружия российский гражданин Мурад Исаков. Об этом сообщает 15 февраля пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, летом 2012 года злоумышленник решил убить нанесшего ему оскорбление жителя дагестанского города Избербаш.

«В сентябре 2012 года он подошел к припаркованному во дворе дома на улице Ленина автомобилю, за рулем которого находился обидчик, и выстрелил в него не менее семи раз», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате пострадавший скончался от ранений на месте преступления. После этого обвиняемый скрылся, затем он был объявлен в международный розыск. В декабре 2018 года Исаков был задержан на территории Италии, после чего Генпрокуратура РФ потребовала его экстрадиции, отметили в ведомстве.