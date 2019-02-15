«Слова Алиева «кто сильный, тот и прав» адресованы внутренней аудитории»

Ереван, , 15:01 — REGNUM На днях говоря о нагорно-карабахском урегулировании президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь вернулся к воинственной риторике. В интервью азербайджанскому телеканалу Real TV он заявил, что урегулирование конфликта возможно лишь в рамках территориальной целостности этой страны, и они предпримут все усилия для восстановления территориальной целостности Азербайджана.

«Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и Баку никогда не смирится с оккупацией своих территорий», — отметил Алиев, настояв на том, что авторитетные международные структуры поддерживают именно их позицию. В то же время Алиев выразил убеждение, что в настоящее время фактор силы в мире становится доминирующим, «кто сильный, тот и прав».

Как пишет армянское издание «Жоговурд» («Народ»), поведение Ильхама Алиева вполне понятно. В последнее время в Азербайджане активизировались оппозиционные силы, проводят массовые митинги в Баку с требованием вернуть Нагорный Карабах. И теперь, своими жесткими заявлениями относительно процесса урегулирования карабахской проблемы, Алиев пытается повлиять на внутреннюю аудиторию, даже обещая силой вернуть утраченные территории. То есть, его адресатом была не Армения и не международное сообщество, а азербайджанское общество, поддержку которого пытаются получить власти страны.

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Если Ильхам Алиев и министр иностранных дел Мамедъяров согласны встречаться с властями Армении, если они согласны вести переговоры вокруг Мадридских принципов, значит принимают тот факт, что проблема должна быть решена на основе трех международно признанных принципов — неприменение силы, самоопределение народов, сохранение территориальной целостности.

«Кроме того, в 2008 году президент России Дмитрий Медведев, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Армении Серж Саргсян подписали совместную декларацию по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха, основанную на мадридских принципах. Также тот факт, что международное сообщество постоянно подчеркивает необходимость разрешения конфликта в соответствии с международно признанными нормами, означает, что не может идти речи о защите только позиции Азербайджана. Так что, какие бы заявления Алиев не делал, все равно, в действительности всё совсем не так», — отмечает газета.

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