Пятница, 15 Февраля 2019 года
14:55:50 МСК

«Сидят и помалкивают»: Путин о Европе и ракетах США

Политика

Полностью независимых государств в мире просто не существует, заявил глава государства

Сочи, Краснодарский край, 15 февраля 2019, 14:55 — REGNUM  Европейские страны не желают появления американских ракет на своей территории, однако не решаются возразить Вашингтону, заявил 15 февраля президент России Владимир Путин.

«Вы думаете, что кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? — задался вопросом глава государства. — Да никто не хочет, но сидят и помалкивают».

По словам российского лидера, Европейский парламент принимает больше обязательных для всех членов Евросоюза решений, чем когда-то «принимал Верховный Совет СССР». Полностью независимых государств в мире просто не существует, заключил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не планируют размещать ракеты средней и меньшей дальности на Европейском континенте «в обозримом будущем». По его словам, «это вопрос глобальной стратегии для НАТО и для Соединённых Штатов».

Читайте также: В НАТО раскрыли планы по размещению ядерного вооружения в Европе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить