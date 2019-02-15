«Сидят и помалкивают»: Путин о Европе и ракетах США

Сочи, Краснодарский край, , 14:55 — REGNUM Европейские страны не желают появления американских ракет на своей территории, однако не решаются возразить Вашингтону, заявил 15 февраля президент России Владимир Путин.

«Вы думаете, что кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? — задался вопросом глава государства. — Да никто не хочет, но сидят и помалкивают».

По словам российского лидера, Европейский парламент принимает больше обязательных для всех членов Евросоюза решений, чем когда-то «принимал Верховный Совет СССР». Полностью независимых государств в мире просто не существует, заключил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не планируют размещать ракеты средней и меньшей дальности на Европейском континенте «в обозримом будущем». По его словам, «это вопрос глобальной стратегии для НАТО и для Соединённых Штатов».

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