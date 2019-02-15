В Верховной раде попробуют избавиться от «кнопкодавства»

Киев, , 14:59 — REGNUM Аппарат Верховной рады разрабатывает карточку, которая лишит депутатов возможности голосовать вместо своих коллег, заявил спикер Рады Андрей Парубий, сообщило 15 февраля информационное агентство «Укринформ».

"Карточка сможет обеспечить не только эффективную работу, но и искоренит такие явления, которые, к сожалению, иногда еще остаются связанными с неперсональным голосованием в зале Верховной Рады», — отметил Парубий.

Ранее спикер рассказал, что новая электронная карта депутата будет работать в зале парламента и одновременно будет зарплатной картой для депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Верховной раде предложили криминализовать голосование депутатов по чужим карточкам, либо уменьшить количество самих депутатов с 450 до 200.

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