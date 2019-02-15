Песков о задержании в Москве Майкла Калви: «Президент не в курсе»

Москва, , 14:42 — REGNUM Информацию о том, что в Москве в рамках спора по банку «Восточный» задержан основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви, пока не получал президент страны Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Нет, — сказал представитель Кремля. — Президент не в курсе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве по подозрению в мошенничестве был задержан 51-летний предприниматель Майкл Калви, известный как основатель фонда Baring Vostok.

15 февраля Басманный суд Москвы избирает меру пресечения мужчине, который родился в американском штате Висконсин.

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