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МВД: В Таджикистане раскрываются 83% преступлений

Политика

Правоохранительные органы отчитались о проделанной за год работе

Душанбе, 15 февраля 2019, 14:37 — REGNUM  В 2018 году в Таджикистане зарегистрировано 21 тыс. 957 преступлений, их раскрываемость составила 83,6%. Об этом сообщил министр внутренних дел Таджикистана генерал-полковник Рамазон Рахимзода на пресс-конференции, посвященной итогам служебной деятельности органов внутренних дел за минувший 2018 год.

Больше всего в стране было зарегистрировано краж (5078 фактов), случаев мошенничества (3161) и хулиганства (1090), а также преступлений террористического и экстремистского характера (873 случая) и незаконного оборота наркотиков (668).

В минувшем году подразделения органов внутренних дел выявили и задержали 13 ОПГ — 65 человек, на счету которых в общей сложности 71 преступление. За членство в террористических и экстремистских группировках за 2018 год задержаны 298 человек.

Стоит отметить, что показатели преступности и раскрываемости практически идентичны аналогичным показателям по итогам предыдущего 2017 года: 22 018 и 83,4% соответственно.

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