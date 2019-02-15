Неонацисты подменили гражданское общество Украины — депутат Госдумы РФ

Москва, , 14:57 — REGNUM Украинская делегация идеально впишется в повестку 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. Обвинения Киева о вмешательстве России в выборы вызовут большой интерес других участников, заяил 15 фераля депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев в эфире передачи «60 минут» на телеканале Россия1.

«Тема войны с Россией всем надоела, а вот вопрос кибервмешательства в предстоящие выборы президента Украины, тут Порошенко в точку попал. В этом смысле он идеально вписывается в повестку конференции. Потому что доказательств не надо», — отметил Журавлев.

Также политик считает, что на Украине нет гражданского общества, которое могло бы хоть как-то контролировать и сдерживать власть.

«Гражданское общество на Украине это «нацики», которые ходят по улице. Если настоящее гражданское общество там действительно выйдет, будет то же самое, что и в Одессе — они будут сразу сожжены», — обозначил сегодняшнее положение дел Журавлев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Петр Порошенко пообещал рассказать на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности о попытках России вмешаться в предстоящие украинские выборы.

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