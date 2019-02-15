Хакасия вошла в Ангаро-Енисейский макрорегион, но так ли ей это нужно?

Абакан, , 14:31 — REGNUM Разделение России на 12 макрорегионов — это идея из разряда «Давайте ещё что-нибудь придумаем для регионов», убеждён хакасский политолог Дмитрий Буреев. Таким образом он прокомментировал распоряжение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева об утверждении Стратегии пространственного развития страны до 2025 года.

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«У нас уже были ТПК, например, Саяно-Шушенский территориально-производственный комплекс, КАТЭК — Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс. Потом были агломерации, свободные экономические зоны, ТОРы, ТОСЭРы. Теперь макрорегионы… Не думаю, что идея проживёт дольше двух-трёх лет. Через некоторое время возникнет новая. А для Хакасии более актуален проект объединения на базе единой автомагистрали, которая бы соединила Туву, юг Красноярского края, нашу республику, Кемеровскую область, Горный Алтай и Алтайский край с выходом на Новосибирскую область. Такая идея более привлекательна с экономической точки зрения. Об этом говорилось и на встрече министра транспорта России Евгения Дитриха с главой Хакасии, состоявшейся в Сочи 13 февраля», — резюмировал Дмитрий Буреев.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, глава республики Валентин Коновалов встретился с Дитрихом в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. В том числе они обсудили строительство автодороги Абакан — Бийск. Транспортный коридор позволит соединить регионы юга Сибири, значительно сократить расстояние автомобильных перевозок между ними, а также сократить автомобильные перевозки между рядом регионов Сибирского федерального округа, Китаем и Монголией, подчёркивают власти Хакасии.

Напомним, в России утверждена Стратегия пространственного развития страны до 2025 года. Согласно этой стратегии, пространство России делится на 12 макрорегионов. Хакасия, Красноярский край, Тува и Иркутская область вошли в Ангаро-Енисейский макрорегион.

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