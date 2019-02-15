Белоруссия создаст технопарк по образцу центра «Сириус» в Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 14:29 — REGNUM В Белоруссии будет открыт технопарк по образцу сочинского образовательного центра «Сириус», заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает 15 февраля пресс-служба главы белорусского государства.

«Сегодня мы уже готовы открыть технопарк примерно по образцу «Сириуса», — подчеркнул Лукашенко, добавив, что опыт российского центра важен как по отбору состава учащихся, так и по подбору программ обучения и другим параметрам.

Также глава Белоруссии напомнил, что в «Сириусе» обучаются в том числе белорусские граждане, и для развития подобного технопарка в республике следует воспользоваться их опытом.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля стало известно, что Александр Лукашенко не сможет принять участие в 55-й Мюнхенской конференции по безопасности в связи с необходимостью решения важных вопросов белорусско-российских отношений в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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