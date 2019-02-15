Пятница, 15 Февраля 2019 года
14:30:05 МСК

Белоруссия создаст технопарк по образцу центра «Сириус» в Сочи

Политика

Глава Белоруссии напомнил, что в «Сириусе» обучаются в том числе белорусские граждане

Сочи, Краснодарский край, 15 февраля 2019, 14:29 — REGNUM  В Белоруссии будет открыт технопарк по образцу сочинского образовательного центра «Сириус», заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает 15 февраля пресс-служба главы белорусского государства.

«Сегодня мы уже готовы открыть технопарк примерно по образцу «Сириуса», — подчеркнул Лукашенко, добавив, что опыт российского центра важен как по отбору состава учащихся, так и по подбору программ обучения и другим параметрам.

Также глава Белоруссии напомнил, что в «Сириусе» обучаются в том числе белорусские граждане, и для развития подобного технопарка в республике следует воспользоваться их опытом.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля стало известно, что Александр Лукашенко не сможет принять участие в 55-й Мюнхенской конференции по безопасности в связи с необходимостью решения важных вопросов белорусско-российских отношений в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Читайте также: Лукашенко предпочел переговоры с Путиным конференции в Мюнхене

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Технопарки, индустриальные парки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить