Встреча глав МИД G7 пройдет во Франции 5-6 апреля

Париж, , 14:36 — REGNUM Франция поставила борьбу с неравенством в центр своего председательства в G7, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«В ходе министерской встречи 5−6 апреля 2019 года я буду обсуждать со своими коллегами пути решения крупных международных кризисов. Особо отметим поддержку миротворческих операций в Африке с точки зрения возможностей и финансирования, особенно в регионе Сахель, где люди по-прежнему сталкиваются с серьезной террористической угрозой. Мы также обсудим роль женщин в мирных процессах и урегулировании конфликтов», — заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Известно, что 5 и 6 апреля 2019 года глава МИД Франции встретится с министрами иностранных дел стран «Большой семерки» в городе Динар во Франции по случаю подготовительной встречи к саммиту G7, которой пройдет во французском городе Биарриц с 24 по 26 августа 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он хотел бы, чтобы форум G7, на котором будут также присутствовать главы Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и Канады, привел к конкретным результатам.

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