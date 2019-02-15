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Грушко о заявлении генсека НАТО по «сдерживанию РФ»: «Абсурд полный»

Политика

«США вышли из ДРСМД»

Москва, 15 февраля 2019, 14:25 — REGNUM  Замглавы МИД России Александр Грушко назвал полным абсурдом заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о шагах по «сдерживанию России» на фоне того, что именно Вашингтон принял решение о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«США вышли из ДРСМД, а сдерживать они собираются Россию, — заявил Грушко ТАСС. — В этом абсурд полный».

Как передавало ИА REGNUM, 12 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Североатлантический альянс начинает подготовку оборонных мер в условиях прекращения действия ДРСМД.

По его словам, НАТО готовится к «миру без ДРСМД» и планирует предпринять шаги для «адаптации» к возможному развертыванию РФ нескольких дивизионов ракет 9М729.

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Обострение отношений России и НАТО
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