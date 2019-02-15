Выяснились причины задержания основателя Baring Vostok

Москва, , 14:14 — REGNUM Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает 15 февраля пресс-служба Мосгорсуда.

В настоящее время суд избирает предпринимателю меру пресечения. Согласно информации по указанному делу на сайте судебной инстанции, заседание уже началось. Также в Басманном суде сообщили о задержании топ-менеджеров Baring Vostok.

Напомним, Майкл Калви известен как основатель фонда Baring Vostok, специализирующегося на инвестициях в Россию и СНГ. Предпринимателю 51 год, он родился в американском штате Висконсин.

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