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Выяснились причины задержания основателя Baring Vostok

Политика

В настоящее время суд избирает предпринимателю меру пресечения

Москва, 15 февраля 2019, 14:14 — REGNUM  Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает 15 февраля пресс-служба Мосгорсуда.

В настоящее время суд избирает предпринимателю меру пресечения. Согласно информации по указанному делу на сайте судебной инстанции, заседание уже началось. Также в Басманном суде сообщили о задержании топ-менеджеров Baring Vostok.

Напомним, Майкл Калви известен как основатель фонда Baring Vostok, специализирующегося на инвестициях в Россию и СНГ. Предпринимателю 51 год, он родился в американском штате Висконсин.

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