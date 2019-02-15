Найти и наказать: губернатор Ивановской области встал на защиту мэра

Иваново, , 13:57 — REGNUM Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил найти и наказать преступников, совершивших вечером 14 февраля нападение на главу Иванова Владимира Шарыпова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор, как сообщается, был проинформирован о нападении на главу Иванова. Станислав Воскресенский выразил сочувствие мэру, а расследование взял на личный контроль, поручив найти и наказать преступников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 14 февраля в Иваново неизвестный с бейсбольной битой напал на мэра Иваново Владимира Шарыпова. Глава города оказал сопротивление преступнику, обратил его в бегство и даже попытался задержать, но не сумел догнать. Сам Шарыпов получил ушибы.

Полиция уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Сейчас полицейские устанавливают и разыскивают подозреваемого.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Иванова отбился от неизвестного с битой и пытался его задержать