Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Подписав конвенцию о запрещении химического оружия, США не выполнили ее условий, и инсценировки применения химоружия другими странами могут создаваться ради сохранение этого оружия в США, что оставляет мир под угрозой, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 15 февраля, комментируя реакцию Министерства обороны России на сообщения о постановочном характере «химической атаки» в Думе.

Ранее продюсер BBC в Сирии Риам Далати заявил, что съемки в госпитале Думы «после химической атаки» были постановочными. Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков отметил, что эти данные не удивляют, но вызывают опасения, прежде всего из-за придания Организации по запрещению химического оружия «прокурорских» функций, которые позволяют Западу наносить удары по любому государству без санкции Совета Безопасности ООН.

«Манипулирование темой химического оружия — это повод для серьёзного беспокойства, и мы видим, что оно и воспринимается именно так не только в России, но и ответственными людьми — будь-то политиками или журналистами — в других странах. Разоблачение продюсером телеканала BBC Риамом Далати подлога, совершённого в апреле прошлого года организацией «Белые каски», когда сирийским властям было приписано применение хлора, которого в действительности не было, лишь ещё одно тому подтверждение.

В то же время понятен и особый характер тревоги, которую испытывают на этот счёт наши военные. Проблема ведь заключается не только в том, что западным странам удалось создать механизм манипулирования деятельностью Организации по запрещению химического оружия в свою пользу.

Она заключается в первую очередь в том, что в то время, как Россия полностью выполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, завершив уничтожение его запасов ещё в 2017 году, США, тоже страна-участник этой конвенции, их не выполнили и сохраняют на настоящий момент до четверти имевшихся у них запасов. Что же касается заводов по производству химического оружия, то они имеются не только в США, но и в других странах: Великобритании, Франции, Японии.

В этих обстоятельствах логичен вопрос: не служат ли инсценировки «применения» химоружия противниками США долгосрочным целям сохранения американцами их собственных его арсеналов?

На мой взгляд, то, что происходит сейчас вокруг проблемы химического оружия, должно побуждать руководство нашей страны не только к пропагандистскому парированию периодически устраиваемых натовцами провокаций, но и к политическому давлению на Вашингтон, другие западные столицы, к требованиям инспекций на американских объектах производства и хранения химоружия, ускорения его уничтожения США.

Пока химоружие есть у американцев, а у нас его нет, мир будет постоянно находиться под этой серьёзнейшей глобальной угрозой», — отметил Михаил Демурин.