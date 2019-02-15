США заинтересовались сотрудничеством PDVSA с иностранными компаниями — СМИ

Вашингтон, , 13:54 — REGNUM Власти США планируют в ближайшее время нанести очередной экономический «удар» по нефтяной венесуэльской компании Petróleos de Venezuela (PDVSA). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным источников, официальный Вашингтон, который ранее признал временным президентом Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо, планирует ограничить сотрудничество PDVSA с иностранными компаниями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 г. власти США приняли решение заблокировать активы компании PDVSA на сумму около $7 млрд.

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