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США заинтересовались сотрудничеством PDVSA с иностранными компаниями — СМИ

Политика

В конце января 2019 г. власти США приняли решение заблокировать активы компании PDVSA на сумму около $7 млрд

США заинтересовались сотрудничеством PDVSA с иностранными компаниями — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 15 февраля 2019, 13:54 — REGNUM  Власти США планируют в ближайшее время нанести очередной экономический «удар» по нефтяной венесуэльской компании Petróleos de Venezuela (PDVSA). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным источников, официальный Вашингтон, который ранее признал временным президентом Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо, планирует ограничить сотрудничество PDVSA с иностранными компаниями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 г. власти США приняли решение заблокировать активы компании PDVSA на сумму около $7 млрд.

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Санкции США против Венесуэлы
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