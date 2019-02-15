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ЕС внёс КНДР в список стран с высоким уровнем финансовой преступности

Политика

Ранее КНДР также фигурировала в списках рискованных стран

Пхеньян, 15 февраля 2019, 14:32 — REGNUM  Европейский Союз не доверяет Северной Корее: КНДР была внесена в чёрный список государств, имеющих высокий уровень преступности, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Помимо КНДР, в докладе, опубликованном Европейской комиссией — высшим органом исполнительной власти ЕС — оказались также Саудовская Аравия, Иран, Сирия, Нигерия, Панама и ещё 17 государств. По мнению чиновников, в этих странах не уделяется достаточно внимания контролю за финансированием террористических организаций и подозрительной деятельностью по легализации незаконных доходов — отмыванию денег.

Внесение в чёрный список запрещает банкам Европейского союза проводить операции с резидентами Северной Кореи и других стран. Впрочем, подобные действия не окажут сколь-нибудь заметного эффекта на КНДР, так как в данный момент действуют более серьёзные ограничения, введённые Советом Безопасности ООН в 2017 году из-за ракетно-ядерных испытаний Северной Кореи.

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Зарубежная хроника
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