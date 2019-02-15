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Южная Кореи и Австрия подписали меморандум о взаимопонимании

Политика

Федеральный канцлер Австрии прибыл в Южную Корею с двухдневным официальным визитом

Сеул, 15 февраля 2019, 13:56 — REGNUM  14 февраля премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён провел встречу с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем на которой представители двух стран обсудили двустороннее экономическое сотрудничество. Об этом сообщает The Korean Economic Daily.

Как сообщил премьер-министр Южной Кореи: «Мы благодарны Австрии за то, что она поддерживает позицию нашей страны о мире на Корейском полуострове».

Представители двух стран подписали меморандум о взаимопонимании в области научного и технического сотрудничества, а также договорились обмениваться специалистами в таких областях, как информационные и коммуникационные технологии.

Известно, что в мае 2018 года Ли Нак Ён посещал Вену с официальным визитом.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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