Южная Кореи и Австрия подписали меморандум о взаимопонимании

Сеул, , 13:56 — REGNUM 14 февраля премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён провел встречу с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем на которой представители двух стран обсудили двустороннее экономическое сотрудничество. Об этом сообщает The Korean Economic Daily.

Как сообщил премьер-министр Южной Кореи: «Мы благодарны Австрии за то, что она поддерживает позицию нашей страны о мире на Корейском полуострове».

Представители двух стран подписали меморандум о взаимопонимании в области научного и технического сотрудничества, а также договорились обмениваться специалистами в таких областях, как информационные и коммуникационные технологии.

Известно, что в мае 2018 года Ли Нак Ён посещал Вену с официальным визитом.