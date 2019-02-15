Мюнхенская конференция по безопасности осложнила въезд россиян в Германию

Москва, , 14:11 — REGNUM Сотрудники паспортного контроля в аэропорту Мюнхена повышенное внимание уделяют гражданам России из-за начала работы в этом городе 55-й конференции по безопасности. Об этом из Германии, при помощи телемоста с Москвой, сообщил советник руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале Россия 1.

«Сдерживание России начинается в аэропорту. Я так понимаю, что меры безопасности беспрецедентные приняты в Мюнхене. Такого количества людей в отстойнике, которые прилетели из Москвы я в Европе не видел никогда. По 10 вопросов задают, паспорт буквально изучали, отпечаток пальцев проверяли. Я долго пытался объяснить, что приехал на конференцию. Пока не сказал, что на один день приехал, пиво попью и уеду, не отстали», — посетовал Маркелов.

По его словам, украинская делегация будет всячески мешать обсуждению возможных путей решения конфликта в Донбассе.

«Порошенко и его команда использует любую площадку, чтобы полностью менять все повестки, которые прописаны международным сообществом. Опять будут тянуть одеяло на себя, поднимать тему российской угрозы», — предположил Маркелов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет участвовать в 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. Вместо этого он проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

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