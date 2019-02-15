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Президент имеет право на отставку — Конституционный совет Назарбаеву

Политика

В Конституционном Совете пояснили, что из Конституции республики вытекает право президента на отставку

Астана, 15 февраля 2019, 13:51 — REGNUM  Пункт 3 статьи 42 Конституции Казахстана, которая регламентирует основания для досрочной отставки президента, не содержит полного перечня оснований для отставки, сообщили в Конституционном Совете Казахстана в ответ на запрос президента республики Нурсултана Назарбаева, сообщили в пресс-службе Совета.

В Совете пояснили, что из Конституции республики вытекает право президента на отставку, что является элементом президентской формы правления и конституционного статуса главы государства.

Конституционный Совет считает, что президент имеет право на отставку, так как это следует из других положений Конституции, в том числе права на свободу труда, свободу выбора рода деятельности и профессии.

Кроме того, формулировка пункта 3 статьи 42 Конституции Казахстана «а также в случае досрочного освобождения… президента от должности…» подразумевает и отставку президента, как достаточное основание для досрочного прекращения полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился в Конституционный Совет с целью разъяснения п. 3 ст 42 Конституции республики.

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Политическая жизнь Казахстана
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