Оппозиция Индии создаст альянс перед выборами в парламент

Нью-Дели, , 16:28 — REGNUM Лидеры шести главных оппозиционных партий Индии провели встречу, в ходе которой было объявлено о намерении создать оппозиционный альянс против Индийской Народной Партии перед выборами в нижнюю палату парламента.

На данной встрече присутствовали лидер Индийского Национального Конгресса Рахул Ганди, главный министр индийского штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи, лидер Партии Простого Человека Арвинд Кеджривал, президент Националистической Партии Конгресса Шарад Павар, главный министр штата Андхра Прадеш Чандрабаба Найду и глава Национальной Конференции Фарух Абдулла.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», главный министр Западной Бенгалии заявила, что данный альянс должен будет составить конкуренцию правящей партии Индии.

«Мы будем вместе работать на национальном уровне, у нас есть общая программа минимум», — добавила политик.

«У нас состоялся очень продуктивный разговор. Было достигнуто согласие по многим принципиальным вопросам», — заявил лидер Индийского Национального Конгресса Рахул Ганди.