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Премьер-министр Испании объявил о досрочных парламентских выборах

Политика

Досрочные выборы в парламент состоятся 28 апреля

Мадрид, 15 февраля 2019, 13:33 — REGNUM  Премьер-министр Испании Педро Санчес принял решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в стране, сообщает 15 февраля газета El Pais.

Отмечается, что соответствующее решение Санчес принял после того, как депутаты не поддержали проект бюджета. Досрочные выборы в парламент состоятся 28 апреля.

Напомним, социалистическое правительство Педро Санчеса имеет поддержку только четверти парламентариев — правые и региональные партии отвернулись от него из-за переговоров с «сепаратистами» Каталонии.

При этом депутаты из Каталонии также демонстративно не поддерживают правительство Санчеса из-за продолжающихся преследований каталонских активистов и политиков.

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