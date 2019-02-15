Деление России на макрорегионы: «Исключительно бюрократическая процедура»

Красноярск, , 13:29 — REGNUM Современная российская власть в своей работе продолжает опираться на наработки советской власти. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил первый секретарь Красноярского крайкома партии «Коммунисты России» Андрей Селезнёв, комментируя информацию о разделении России на 12 макрорегионов.

«По большому счёту, нынешняя власть опять пытается повторить некие наработки советской власти. Разделение страны на макрорегионы больше похоже на создание каких-то совнархозов, которые были во времена Хрущёва. Они и тогда не показали свою эффективность, а сейчас это и вовсе выглядит как исключительно бюрократическая процедура, не имеющая под собой никаких управленческих решений, позволяющих наращивать экономический потенциал», — отметил Андрей Селезнёв.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в России утверждена Стратегия пространственного развития страны до 2025 года. В качестве её главных целей заявлены сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и обеспечение национальной безопасности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Согласно стратегии, Россия делится на 12 макрорегионов. Красноярский край вместе с Тувой, Хакасией и Иркутской областью вошёл в Ангаро-Енисейский макрорегион. Остальные сибирские регионы вошли в Южно-Сибирский макрорегион.

Читайте также: Медведев разделил Россию на 12 макрорегионов

«Если рассмотреть отдельно Красноярский край, было несколько попыток создать что-то похожее, только в более мелких масштабах. Агломерация Красноярска, сейчас Енисейская Сибирь… Но до тех пор, пока не будет создан управленческий центр, все подобные проекты — это лишь переписывание стратегии развития отдельных предприятий. Пока у власти нет стратегического понимания, как развиваться, в какую сторону двигаться, все эти проекты выглядят исключительно как возможность трудоустроить очередных чиновников в различные некоммерческие организации», — резюмировал Андрей Селезнёв.