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В Калуге почтили память военнослужащих, погибших в Афганистане

Политика

Митинг прошел у монумента воинам-интернационалистам и стелы «Журавли»

В Калуге почтили память военнослужащих, погибших в Афганистане
Иллюстрация: Фото пресс-службы Городской думы Калуги
На церемонии

Калуга, 15 февраля 2019, 13:27 — REGNUM  Сегодня, 15 февраля, у памятника воинам-интернационалистам прошёл митинг памяти, посвященный калужанам, принимавшим участие в локальных войнах, приуроченный к 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, почти 200 калужан выполняли свой интернациональный долг в Афганистане, 46 из них погибли, 6 человек пропали без вести.

На митинге собрались родные и близкие погибших воинов, депутаты Городской думы, представители органов власти и общественных организаций, ветераны, военнослужащие и молодёжь.

Собравшиеся почтили павших воинов минутой молчания и возложили цветы к монументу воинам-интернационалистам и стеле «Журавли».

"Это день памятен для всех, кто прошел дорогами войны, кто причастен к героической и трагической афганской войне, — подчеркнул заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов. — Мы благодарны за ратный подвиг, память о котором навсегда останется в наших сердцах. Молодому поколению есть, на кого равняться, у кого учиться мужеству и самозабвенной любви к своей стране».

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Годовщина вывода советских войск из Афганистана
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