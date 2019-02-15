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Бывший президент Мальдив Абдулла Ямин обвиняется в отмывании денег

Политика

Генеральная прокуратура обвинила бывшего президента Мальдив Абдуллу Ямина в отмывании денег

Мале, 15 февраля 2019, 15:04 — REGNUM  Генеральная прокуратура Мальдивской республики приняла решение выдвинуть обвинение в отмывании денег против бывшего президента страны Абдуллы Ямина.

Предположительно, бывший политик имеет отношение к делу о краже 1,4 млрд. руфий (6 млрд. рублей) из государственных средств.

По информации мальдивского новостного агентства «The Edition», полицейская служба Мальдив заявила, что помимо этого скандала, на банковский счет Абдуллы Ямина в течение его президентского срока регулярно приходили подозрительно большие суммы денег.

Напомним, что в 2015 году частная компания SOF Pvt Ltd. внесла 1 млн. долларов на счет президента страны в Исламском банке. Данный перевод был совершен сразу после нашумевшего скандала вокруг Мальдивской корпорации маркетинга и связи с общественностью, которая обвинялась в хищении огромных государственных средств.

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Зарубежная хроника
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