Бывший президент Мальдив Абдулла Ямин обвиняется в отмывании денег

Мале, , 15:04 — REGNUM Генеральная прокуратура Мальдивской республики приняла решение выдвинуть обвинение в отмывании денег против бывшего президента страны Абдуллы Ямина.

Предположительно, бывший политик имеет отношение к делу о краже 1,4 млрд. руфий (6 млрд. рублей) из государственных средств.

По информации мальдивского новостного агентства «The Edition», полицейская служба Мальдив заявила, что помимо этого скандала, на банковский счет Абдуллы Ямина в течение его президентского срока регулярно приходили подозрительно большие суммы денег.

Напомним, что в 2015 году частная компания SOF Pvt Ltd. внесла 1 млн. долларов на счет президента страны в Исламском банке. Данный перевод был совершен сразу после нашумевшего скандала вокруг Мальдивской корпорации маркетинга и связи с общественностью, которая обвинялась в хищении огромных государственных средств.