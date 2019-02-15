Премьер Индии Моди: жертвы индийских солдат в Кашмире не будут напрасными

Нью-Дели, , 14:09 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с резким осуждением теракта в индийском Кашмире. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», глава правительства заявил, что жертвы индийских солдат «не будут напрасными».

В своем аккаунте в Twitter Нарендра Моди также выразил соболезнования родным погибших в теракте и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым. Другие государственные деятели и оппозиционные политики Индии также выступили с осуждением террористической атаки в Кашмире. Министр финансов Индии Арун Джейтли пообещал, что террористы понесут наказание за данный «акт чудовищного насилия». Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх, который отправился в штат Джамму и Кашмир, сообщил, что Индия отомстит за смерть каждого погибшего солдата. Лидеры оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Соня и Приянка Ганди подчеркнули, что «жертва индийских солдат никогда не будет забыта».

Напомним, что 14 февраля террористы нанесли удар по конвою Центральных резервных сил полиции (ЦРСП) Индии, следовавшему по шоссе Джамму-Сринагар. Смертники направили внедорожник, снаряженный 350 кг взрывчатки, на один из автобусов в автоколонне ЦРСП. В результате взрыва погибло 44 служащих Центральных резервных сил полиции Индии, а общее число пострадавших превысило 100 человек. Ответственность за данное нападение взяла на себя «Джейш-э-Мохаммед» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Данный теракт стал крупнейшим в индийском Кашмире со времен атаки на Ури 18 сентября 2016 года.