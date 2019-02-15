Глава индийской Бенгалии: оппозиция выступит против Моди единым фронтом

Нью-Дели, , 14:36 — REGNUM Главный министр индийского штата Западная Бенгалия и лидер партии «Всеиндийский тринамул конгресс» Мамата Банерджи заявила о том, что оппозиционные партии выступят на федеральном уровне единым фронтом против правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП). Об этом сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар».

В ходе своего выступления на объединенном оппозиционном митинге в Нью-Дели Мамата Банерджи подчеркнула, что за время правления «Бхаратия джаната парти» премьер-министр Индии Нарендра Моди превратил знаменитую индийскую демократию в «Модикратию». Главный министр Западной Бенгалии отметила, что по уровню ограничения демократических институтов ситуация в стране напоминает чрезвычайное положение. Мамата Банерджи также заявила, что Нарендра Моди «доживает свои последние дни в должности премьер-министра». Лидер «Всеиндийского тринамул конгресса» заявила, что все оппозиционные партии сформируют единую платформу для борьбы против БДП на общенациональном уровне.

Напомним, что в апреле-мае 2019 года в Индии пройдут всеобщие парламентские выборы. В настоящее время оппозиционные партии ведут переговоры о создании альянсов и коалиционных блоков с целью не допустить возвращение «Бхаратия джаната парти» к власти.