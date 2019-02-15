Кандидаты в президенты Нигерии призвали граждан избегать беспорядков

Абуджа, , 15:07 — REGNUM Действующий президент Нигерии Мухаммаду Бухари и один из главных кандидатов на президентских выборах Атику Абубакар объединились с другими кандидатами для подписания мирного соглашения в присутствии иностранных наблюдателей, среди которых была и генеральный секретарь Содружества наций Патриция Скотланд.

Кандидаты, подписавшие договор, призвали своих сторонников избегать участия в беспорядках и какой-либо деятельности, которая может помешать проведению свободных и справедливых выборов в стране.

Кроме того, по информации новостного агентства Deutsche Welle Swahili, кандидаты пообещали признать результаты президентских выборов, которые пройдут 16 февраля этого года.