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Кандидаты в президенты Нигерии призвали граждан избегать беспорядков

Политика

Кандидаты в президенты Нигерии призвали граждан не участвовать в беспорядках на период проведения всеобщих выборов, а также пообещали признать результаты президентских выборов

Абуджа, 15 февраля 2019, 15:07 — REGNUM  Действующий президент Нигерии Мухаммаду Бухари и один из главных кандидатов на президентских выборах Атику Абубакар объединились с другими кандидатами для подписания мирного соглашения в присутствии иностранных наблюдателей, среди которых была и генеральный секретарь Содружества наций Патриция Скотланд.

Кандидаты, подписавшие договор, призвали своих сторонников избегать участия в беспорядках и какой-либо деятельности, которая может помешать проведению свободных и справедливых выборов в стране.

Кроме того, по информации новостного агентства Deutsche Welle Swahili, кандидаты пообещали признать результаты президентских выборов, которые пройдут 16 февраля этого года.

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Зарубежная хроника
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