Председатель Ярославской облдумы пригрозил оппозиции силовыми органами

Ярославль, , 13:18 — REGNUM Депутаты Ярославской областной думы заявили о партийной дискриминации при распределении денег по программе инициативного бюджетирования. Горячие споры шли на заседании Ярославской областной думы 15 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

160 млн рублей, выделенных на программу дополнительно, распределили 32 депутата от «Единой России» (по 5 млн на одного депутата). Представителям других фракций такой возможности не дали. Наиболее эмоционально выступила депутат из поселка Борисоглебский Ольга Секачева («Справедливая Россия»)

Ростов получил двадцать миллионов, Борисоглеб — ничего! На что мы будем ремонтировать школы и детские сады? Нам срочно нужна скважина. В жаркое лето весь северный район сидит без воды. Мы третий год деньги на эту скважину ищем. Я сейчас приду к избирателям с голыми руками. Бюджет формируется из денег налогоплательщиков. При чем здесь коммунисты, «Единая Россия», «Справедливая Россия». А бюджет — это работа правительства. Давайте ее выполнять, и дайте нам возможность участвовать в этом, — сказала Ольга Секачева.

Депутат от Рыбинска Андрей Ершов (КПРФ) пошел еще дальше.

Есть такое понятие как дискриминация по принадлежности к социальной группе. Эту дискриминацию не только в Ярославской областной думе, но и в городе Рыбинске регулярно осуществляют представители пока думского большинства, в Рыбинске заместитель главы этим занимается», — сказал Андрей Ершов.

Председатель областной думы Алексей Константинов жестко оборвал коллегу.

Вы официально заявляете, что здесь, в думе, и в Рыбинске идет дискриминация по партийному признаку? Задаю вопрос — да или нет. Если да — один порядок действий. Если нет — другой, — заявил Алексей Константинов.

Грозный тон председателя смутил коммуниста. Он сказал, что отказывается от заявления о дискриминации. Но тему продолжил его коллега, также коммунист из Рыбинска Шакир Абдуллаев. Он пояснил, что директора одной из школ Рыбинска заставили удалить из интернета видео урока, который проводил в школе депутат городского совета от КПРФ. На это Алексей Константинов посоветовал написать заявление в прокуратуру.

Шакир Абдуллаев продолжил темы распределения бюджетных денег.

«На данный момент произошел некий тихий рейдерский захват одной партией бюджета Ярославской области», — сказал Абдуллаев.

И вновь Константинов оборвал выступающего:

Обращаюсь еще раз. Я хочу уберечь вас от таких заявлений. Я просто долгое время работал в силовых органах. Пожалуйста, выбирайте выражения. Мне стоит сейчас вот только написать заявление о том, что было сейчас заявлено… Поверьте, мне не хочется этого делать. Прошу всех депутатов, присутствующих в зале: прежде, чем сформулировать свою мысль, продумайте то, что вы говорите», — сказал Алексей Константинов.

Перспектива общения с силовыми органами остудила пыл депутатов. Они проголосовали за изменения в бюджет и ушли обедать.

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