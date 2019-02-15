Индия и ЕС заключили соглашение об очищении речного стока Индии

Нью-Дели, , 18:18 — REGNUM Индия и три страны Европейского союза — Германия, Венгрия и Нидерланды 13 февраля 2019 года подписали соглашение о сотрудничестве в очищении и возрождении речного стока Индии. Данный проект будет осуществляться в рамках программы партнерства Индии и ЕС по использованию водных ресурсов.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», соглашение подразумевает ввоз в Индию из Европейского союза машинного оборудования и инновационных технологий по очищению и возрождению речного стока. Работы начнутся с бассейна реки Тапти и пройдут в штатах Гуджарат (Гандинагар), Мадхья-Прадеш (Бхопал) и Махараштра (Мумбаи). К участию в проекте были приглашены 50 частных индийских и европейских компаний, специализирующихся на работе с речным стоком и речными перевозками.

Ожидается, что в результате реализации проекта Индия сможет частично решить проблему доступа к чистой пресной воде, а также будут созданы тысячи новых рабочих мест.