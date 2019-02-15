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Президент Шри-Ланки учредил комиссию по развитию чайного производства

Политика

Основной целью комиссии является разработка долгосрочных и краткосрочных решений для проблемных точек развития отрасли

Шри-Джаяварденепура-Котте, 15 февраля 2019, 14:44 — REGNUM  Президент Шри-Ланки Матхрипала Сирисена в ходе заседания, касавшегося вопроса повышения заработной платы плантационным рабочим, сообщил об учреждении комиссии по развитию чайного производства Шри-Ланки. Заседание являлось открытым и состоялось непосредственно в здании администрации президента.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», основной задачей комиссии станут рассмотрение вопросов, связанных с производством чая, разработка долгосрочных и краткосрочных мер по развитию отрасли, а также по повышению уровня жизни плантационных рабочих. Комиссия должна сдать свой отчет о состоянии чайного производства президенту страны в течение месяца.

В состав комиссии вошли руководитель администрации президента Шри-Ланки, заместитель министра плантационной промышленности, заместитель министра труда, министр финансов, председатель объединения чайных производителей Шри-Ланки, а также генеральный комиссар по вопросам трудовой деятельности.

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Зарубежная хроника
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