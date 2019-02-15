Глава верхней палаты парламента Индии выступил с «обращением к народу»

Нью-Дели, , 15:54 — REGNUM Председатель верхней палаты парламента Индии (Собрание штатов) Венкайа Наиду выступил на закрытии 16 сессии нижней палаты (Народное собрание) с «обращением к народу».

В своей речи он сообщил о том, что с 2014 года Собрание штатов провело 18 сессий и 329 заседаний, а также одобрило 154 законопроекта с частотой не менее одного законопроекта за каждые два заседания. Показатели результативности деятельности Собрания штатов в период руководства страной партией Бхарат Джаната Парти (БДП) значительно снизились по сравнению с периодом правительства Объединенного прогрессивного альянса, возглавляемого партией Индийский национальный конгресс (ИНК). Так за 2009−2014 годы Собрание штатов одобрило 188 законопроектов, а за 2004−2009 годы — 251.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», обращение председателя верхней палаты парламента прошло на фоне активной дискуссии о целесообразности существования Собрания штатов как такового. Кроме того, верхняя палата активно блокировала принятие многих законопроектов, которые были подготовлены правящей партией, чем вызвала недовольство лидеров БДП.

Венкайа Наиду также отметил, что необходимо ужесточение процедуры проведении парламентских слушаний в виду того, что 40% рабочего времени верхней палаты за отчетный период ушло на восстановление порядка в зале заседаний.