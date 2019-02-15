Советских солдат в Афганистане разлагали «Архипелагом ГУЛаг» — генерал ФСБ

Москва, , 13:11 — REGNUM В ходе войны в Афганистане для идеологического разложения советских солдат западными спецслужбами использовались поддельные выпуски газеты «Красная звезда», а также «карманные» издания книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛаг» и религиозная сектантская литература. Об этом заявил Герой Советского Союза, участник боевых действий, генерал-майор запаса ФСБ России Борис Соколов.

По словам военного контрразведчика, акции «идеологической обработки» советской армии проводились западными силами спецопераций. Соколов рассказал, что кроме «фальшивых» номеров «Красной звезды» и книг Солженицына, для разложения солдат и офицеров ограниченного контингента в Афганистане широко использовалась религиозная литература таких сект, как «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Адвентисты седьмого дня».

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля стало известно, что Минобороны РФ к 30-летию вывода советских войск из Афганистана рассекретило уникальные документы, из которых можно узнать о задачах, которые советские солдаты и офицеры выполняли в ходе боевых действий в Афганистане.

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