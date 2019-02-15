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ЕС может внести Пакистан в чёрный список за отмывание денег

Политика

Еврокомиссия нашла у Пакистана «стратегические недостатки» в механизме борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

ЕС может внести Пакистан в чёрный список за отмывание денег
Пакистан

Исламабад, 15 февраля 2019, 23:55 — REGNUM  Европейская комиссия опубликовала заявление о финансовых стандартах, предложив включить Пакистан, Иран, Саудовскую Аравию, а также двадцать других стран в список «государств со стратегическими недостатками в системах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма».

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, после публикации такого списка всем банкам Европейского союза придётся особенно тщательно проверять все операции, которые они осуществляют с этими «высокорисковыми» странами.

Проект «чёрного списка» будет подан на рассмотрение Европейского парламента и Совета ЕС и вступит в силу через 20 дней после публикации.

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Зарубежная хроника
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