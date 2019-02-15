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Переговоры между США и «Талибаном»* пройдут в Пакистане

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Переговоры пройдут 18 февраля

Исламабад, 15 февраля 2019, 14:50 — REGNUM  14 февраля официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил о том, что группа направит своих представителей в Пакистан на переговоры с США.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о том, что приглашение прибыть на переговоры было направлено МИД Пакистана. В переговорах примет участие специальный представитель Госдепа США по Афганистану Залмай Хализад. Переговоры могут стать успешным продолжением первого раунда, также организованного Пакистаном.

Кроме встреч с представителями США, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют провести переговоры с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

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Зарубежная хроника
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