Переговоры между США и «Талибаном»* пройдут в Пакистане

Исламабад, , 14:50 — REGNUM 14 февраля официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил о том, что группа направит своих представителей в Пакистан на переговоры с США.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о том, что приглашение прибыть на переговоры было направлено МИД Пакистана. В переговорах примет участие специальный представитель Госдепа США по Афганистану Залмай Хализад. Переговоры могут стать успешным продолжением первого раунда, также организованного Пакистаном.

Кроме встреч с представителями США, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют провести переговоры с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.