Пакистан значительно увеличит закупки сжиженного природного газа

Исламабад, , 18:06 — REGNUM 14 февраля Комитет кабинета министров по энергетике Пакистана принял решение значительно увеличить закупки сжиженного природного газа, а также создать запас мазута в преддверии летних месяцев.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Комитет под председательством министра финансов Пакистана Асада Умара ожидает увеличения потребности в газе и мазуте в летние месяцы, начиная с мая-июня. Большая доля топлива будет израсходована на выработку электроэнергии, потребность в которой возрастёт почти в два раза до 25 миллионов мегаватт.

По оценкам Комитета кабинета министров по энергетике, ежедневные потребности Пакистана в сжиженном газе составят около 28 миллионов кубических метров. Для спасения страны от энергетического кризиса правительство приняло решение увеличить закупки незамедлительно.