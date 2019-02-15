Пятница, 15 Февраля 2019 года
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Пакистан значительно увеличит закупки сжиженного природного газа

Политика

Правительство готовится к летним месяцам

Исламабад, 15 февраля 2019, 18:06 — REGNUM  14 февраля Комитет кабинета министров по энергетике Пакистана принял решение значительно увеличить закупки сжиженного природного газа, а также создать запас мазута в преддверии летних месяцев.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Комитет под председательством министра финансов Пакистана Асада Умара ожидает увеличения потребности в газе и мазуте в летние месяцы, начиная с мая-июня. Большая доля топлива будет израсходована на выработку электроэнергии, потребность в которой возрастёт почти в два раза до 25 миллионов мегаватт.

По оценкам Комитета кабинета министров по энергетике, ежедневные потребности Пакистана в сжиженном газе составят около 28 миллионов кубических метров. Для спасения страны от энергетического кризиса правительство приняло решение увеличить закупки незамедлительно.

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Зарубежная хроника
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