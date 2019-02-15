Прорывов в решении проблемы Донбасса в Мюнхене не будет — эксперт

Киев, , 13:06 — REGNUM На 55-й Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Украины Павел Климкин может предложить новые идеи по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом 15 февраля в эфире одного из украинских телеканалов заявил украинский дипломат Вадим Трюхан.

«На этот раз речь будет идти и про Венесуэлу, и про Сирию, и про то, что происходит в отношениях между Украиной и Россией… Ожидаем, что прозвучит много серьезных заявлений… Возможно Климкин предложит некоторые новые идеи в вопросе как двигаться в урегулировании кризиса, который возник в связи с агрессией России. Но наша позиция не будет ключевой. Ключевой будет позиция серьезных глобальных игроков, которые принимают участие в этой конференции — Россия, США, Великобритания, Германия», — сказал Трюхан.

Он прогнозирует, что в вопросе Донбасса не будет никаких серьезных прорывов до завершения украинских президентских выборов.

«До того момента пока не будет проведена инаугурация нового президента Украины, вне зависимости от того, кто это будет Порошенко, Тимошенко, Зеленский или кто-то другой, абсолютно никаких серьезных прорывов в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе не стоит ожидать… Какие бы инициативы не провозглашал президент Порошенко или министр иностранных дел Климкин они не будут, потому что Россия сейчас не готова договариваться», — считает Трюхан.

Эксперт считает, что Минские соглашения выполнили свою роль. Трюхан отметил, что Киеву и Москве нужно выходить на подписание полноценного международного договора по Донбассу.

«Эта тема будет звучать, поскольку четыре года прошли не зря, потому что удалось предотвратить разворачивание локального конфликта в широкомасштабную континентальную войну с перспективой Третьей мировой. Минские соглашения выполнили свою роль. Им нужно искать или подпорку в виде решения Совбеза ООН относительно ввода миротворческой миссии или выходить на полную замену этих соглашений с подписанием полноценного международного договора, который бы урегулировал кризис», — подытожил Трюхан.

Как сообщало ИА REGNUM, 15−16 февраля украинская делегация примет участие в 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, президент Порошенко выступит в рамках сессии на тему «Безопасность в восточной Европе» и проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами. Глава Украины пообещал затронуть проблемы Донбасса, Крыма и вмешательства России в украинские выборы.