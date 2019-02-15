Пятница, 15 Февраля 2019 года
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Лидер пакистанской оппозиции Шехбаз Шариф отпущен на свободу

Политика

Шехбаз Шариф отпущен под залог

Исламабад, 15 февраля 2019, 14:14 — REGNUM  14 февраля Верховный суд Лахора (пакистанская провинция Панджаб) отпустил под залог лидера оппозиции председателя «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» Шехбаза Шарифа.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, брат экс-премьера Пакистана был отпущен на свободу на время рассмотрения коррупционных дел в отношении него. Комментируя своё освобождения из следственного изолятора Национального бюро отчетности (антикоррупционная служба) Шехбаз Шариф заявил: «Правда восторжествовала».

Брат Шехбаза Шарифа экс-премьер Пакистана Наваз Шариф был осуждён на семь лет по обвинению в превышении служебных полномочий и коррупции. Сам Шехбаз Шариф имел возможность посещать заседания парламента во время заключения по запросу спикера нижней палаты.

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Зарубежная хроника
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