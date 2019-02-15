Лидер пакистанской оппозиции Шехбаз Шариф отпущен на свободу

Исламабад, , 14:14 — REGNUM 14 февраля Верховный суд Лахора (пакистанская провинция Панджаб) отпустил под залог лидера оппозиции председателя «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» Шехбаза Шарифа.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, брат экс-премьера Пакистана был отпущен на свободу на время рассмотрения коррупционных дел в отношении него. Комментируя своё освобождения из следственного изолятора Национального бюро отчетности (антикоррупционная служба) Шехбаз Шариф заявил: «Правда восторжествовала».

Брат Шехбаза Шарифа экс-премьер Пакистана Наваз Шариф был осуждён на семь лет по обвинению в превышении служебных полномочий и коррупции. Сам Шехбаз Шариф имел возможность посещать заседания парламента во время заключения по запросу спикера нижней палаты.