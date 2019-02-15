Глава МИД Пакистана участвует в Мюнхенской конференции по безопасности

Исламабад, , 14:26 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши прибылв Мюнхен для участия в Конференции по безопасности.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Куреши в Мюнхене с широкой собирается донести до коллег, а также министров обороны позицию Пакистана по региональным вопросам безопасности. Главной темой его выступлений станет мирный процесс в Афганистане, в котором Пакистан играет роль важного посредника и организатора.

Выступая перед журналистами перед вылетом в столицу Баварии, Шах Мехмуд Куреши заявил, что планирует встретиться с министрами иностранных дел Германии, Узбекистана, Канады и России. Также министр надеется на потепление отношений с США: в графике визита значатся встречи с конгрессменами и сенаторами из Вашингтона.