В афганской провинции Каписа предотвращена серия взрывов

Кабул, , 16:40 — REGNUM 14 февраля официальные представители органов безопасности Афганистана в провинции Каписа (столица провинции — г. Махмудраки) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, была предотвращена серия взрывов.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», сотрудники Национальных сил безопасности и обороны Афганистана обнаружили и обезвредили несколько заминированных участков на территории уезда Ниджраб провинции Каписа, тем самым была предотвращена гибель мирных жителей.

По словам официальных представителей органов безопасности провинции Каписа, ответственность за размещение мин на территории региона несут боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не взяла на себя ответственность за попытку организовать серию взрывов в провинции Каписа.