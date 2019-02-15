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МИД Индонезии выразил соболезнования в связи с терактом в Индии

Политика

МИД Индонезии подтверждает, что все формы терроризма являются преступными действиями и не могут быть оправданы ни по какой причин

Джакарта, 15 февраля 2019, 13:01 — REGNUM  Индонезия осудила террористические акты в городе Пулвам в штате Джамму и Кашмир, 14 февраля 2019 года, в результате которых погибли более 40 человек и многие получили ранения, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

«Правительство от лица всего народа Индонезии выражает глубокие соболезнования пострадавшим и семьям погибших», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Внешнеполитическое ведомство Индонезии подтверждает, что все формы терроризма являются преступными действиями и не могут быть оправданы ни по какой причине. Индонезия всегда будет сотрудничать с мировым сообществом в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом.

Известно, что согласно данным посольства Индонезии в Нью-Дели, около тысячи граждан Индонезии в настоящее время находятся в Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам представителя сил полиции в Индии, 45 сотрудников полиции, которые находились в автобусах во время взрыва, погибли. Ранения получили ещё 38 человек.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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